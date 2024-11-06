Супермодель из ЮАР Кэндис Свейнпол снялась в полосатом бикини на пляже

Южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол, знаменитая как одна из «ангелов» Victoria’s Secret, приняла участие в откровенной фотосессии для продвижения своего бренда купальников Tropic of C, сообщает Лента.
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