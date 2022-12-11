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Англия 7 раз проиграла в 1/4 финала ЧМ. Это антирекорд турнира

Англия 7 раз проиграла в 1/4 финала ЧМ. Это антирекорд турнира

Сборная Англии 7 раз проиграла в 1/4 финала ЧМ, это антирекорд. Команда под руководством Гарета Саутгейта уступила Франции (1:2) в четвертьфинале ЧМ-2022 в Катаре.

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