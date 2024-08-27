Медведев назвал условия для успешной интеграции мигрантов в России

МОСКВА, 27 августа, ФедералПресс. Проблема миграции в России не имеет однозначного решения, стране необходимы разнообразные трудовые ресурсы, но в то же время все, кто приезжают в Россию, обязаны соблюдать ее законы и чувствовать себя частью общества.