Финские военные пишут, что самолёт ВКС России, без спроса, залетел в Финляндию. А точно спрашивать-то нужно?

ие

ирина ермакова

Финляндия - земля чухонцев. У них есть лес и рыба. А! Еще оленина. И ничего бы они без России и СССР не добились. ты посмотри на их рожи - в 21 веке выглядят так, как будто спали три столетия летаргическим сном в своих деревнях и только что очнулись. А рожи - отражение нутра. так что не надрывайся, не защищай этих лыжников с рыбой наперевес. Если ты из России, то должен знать: в цивилизованных, как ты пишешь странах, принято не срать на свою Родину.