Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В Финляндии забили тревогу из-за того, что наши пилоты залетели в их воздушное пространство.
Финские военные пишут, что самолёт ВКС России, без спроса, залетел в Финляндию. А точно спрашивать-то нужно?
Комментарии
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ие
ирина ермакова
Финляндия - земля чухонцев. У них есть лес и рыба. А! Еще оленина. И ничего бы они без России и СССР не добились. ты посмотри на их рожи - в 21 веке выглядят так, как будто спали три столетия летаргическим сном в своих деревнях и только что очнулись. А рожи - отражение нутра. так что не надрывайся, не защищай этих лыжников с рыбой наперевес. Если ты из России, то должен знать: в цивилизованных, как ты пишешь странах, принято не срать на свою Родину.
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4 час.
Андрей Тихонов
Какая такая финляндия? Писали же:"Россия-от Лиссабона до Владивостока!"
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3 час.
Балу -
Странные какие-то эти финны... То им не нравится, что из России к ним перестали прилетать и приезжать, то им не нравится, когда к ним из России прилетели... Вы уж там определитесь в конце концов... А то в следующий раз может тк прилететь, что потом уже и прилетать будет некуда...
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1 час.
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