25 занимательных фактов из онлайн-группы Today I Learned

Жизнь может быть бесконечным уроком, ведь при желании можно узнавать что-то новое каждый день. Одно из лучших мест для этого в интернете — реддит-сообщество Today I Learned, в которое со дня его основания в 2008 году вступило уже более 25 миллионов участников.