Напряжение на белорусской границе стремительно возрастает. Стали известны результаты масштабной атаки на объекты «незалежной», длившейся более 48 часов.
«Парализовано всё – от метро до промки»: Киев оказался в «огненном кольце». Россия ударила по интересам Европы
Комментарии
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Eduard
Белорусам как сделали на Украине,они вторглись на территориюРоссии,так белорусам на это же место на территорию Украины нужно было войти и до Киева.Не надобыть честными среди жуликов и негодяев.Все понимают,что всякая "помощь" Запада Украине незаконна.Ихдело их Запад,а не Уераина,или Африка!
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14 час.
Eduard
Белорусь должна ввести войска на Украину и шуровать до Киева,вот это помощь союзников будит.Потом вернутт Призалтику,поводов просто море.Уничтожить там режимы воров охочих до чужих территорий!До Греции надо дойдем.Весь мир возьмем!
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14 час.
Eduard
Россия молодцы! Хотите жить спокойно века,верните себе Украину!
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14 час.
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