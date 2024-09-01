Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 652 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Кирпиченко
    У нас война или детские игры в войнушку: ах, ты так! А я вот так!Кровавая баня. Ук...
  • владимир рябченко
    Готовится ему судьба нью-Бандеры... страдальца за нэзалэжность...«В один конец»: З...
  • Владимир Амосов
    Смешать все с черноземом и проборонить  под посевные.Пять часов Киев к...

«Парализовано всё – от метро до промки»: Киев оказался в «огненном кольце». Россия ударила по интересам Европы

«Парализовано всё – от метро до промки»: Киев оказался в «огненном кольце». Россия ударила по интересам Европы

Напряжение на белорусской границе стремительно возрастает. Стали известны результаты масштабной атаки на объекты «незалежной», длившейся более 48 часов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Белорусам как сделали на Украине,они вторглись на территориюРоссии,так белорусам на это же место на территорию Украины нужно было войти и до Киева.Не надобыть честными среди жуликов и негодяев.Все понимают,что всякая &quot;помощь&quot; Запада Украине незаконна.Ихдело их Запад,а не Уераина,или Африка!
Ответить
14 час.
Eduard
Белорусь должна ввести войска на Украину и шуровать до Киева,вот это помощь союзников будит.Потом вернутт Призалтику,поводов просто море.Уничтожить там режимы воров охочих до чужих территорий!До Греции надо дойдем.Весь мир возьмем!
Ответить
14 час.
Eduard
Россия молодцы! Хотите жить спокойно века,верните себе Украину!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх