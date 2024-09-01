Eduard

Белорусам как сделали на Украине,они вторглись на территориюРоссии,так белорусам на это же место на территорию Украины нужно было войти и до Киева.Не надобыть честными среди жуликов и негодяев.Все понимают,что всякая "помощь" Запада Украине незаконна.Ихдело их Запад,а не Уераина,или Африка!