В Госдуме полный кадровый дефолт и аппаратный паралич, вещают инсайдерыИзвестная инсайдерская либеральная и прозападная Сетка пишет про аппаратный паралич и полный кадровый дефолт на Охотном ряду.
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Интересно, а кто персонально предоставил карт-бланш г-ну
М. Тришину на дискредитацию избранцев? Самые яркие цитаты: 1... львиная доля впервые избравшихся депутатов физически не способна к законотворческой деятельности. 2. ..не могут внятно формулировать мысли и доносить свои идеи до коллег. 3...парламенты выбирают практически во всех странах мира раз в несколько лет... Лоббисты, юристы, экономисты, аппаратчики..., в роли избранцев успешно создавали бюрократическими процедурами ореол "работающей ГД" в угоду интересам правящих Организованных Политических Групп. Спортсмены... лицеДеятели... журналюги... блогеры... самовыдвиженцы... партсписочники... обеспечивали кворум и "голоса" за заданные, разрешённые Властью, и/или проталкиваемые, лоббируемые промышленными, финансовыми, и иными ОПГ законы... Без ПЕРСОНАЛЬНОЙ ответственности, вплоть до уголовной за последствия своих деяний и/или голосований система не имеет ни малейшего отношения к интересам Народа.