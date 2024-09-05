МИД: оценивать заявления американских политиков по Украине надо после выборов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя план бывшего президента США и кандидата на должность главы государства Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, заявила, что оценивать заявления политиков в Соединенных Штатах необходимо после победы того или иного кандидата на президентских выборах.
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