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Как правильно принимать фолиевую кислоту

Как правильно принимать фолиевую кислоту

Фолиевая кислота, также известная как витамин В9, занимает важное место среди витаминов группы В. Она выполняет множество важных функций в организме, а ее дефицит или переизбыток могут привести к серьезным последствиям.

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