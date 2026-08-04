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ИА Реалист

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Нефть рухнула на 4% после заявления Бессента о скором открытии Ормузского пролива

Нефть рухнула на 4% после заявления Бессента о скором открытии Ормузского пролива

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). Мировой нефтяной рынок пережил резкое падение 4 августа, после того как министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможном достижении сделки с Ираном по открытию Ормузского пролива уже сегодня или завтра.

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