Нефть рухнула на 4% после заявления Бессента о скором открытии Ормузского пролива

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). Мировой нефтяной рынок пережил резкое падение 4 августа, после того как министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможном достижении сделки с Ираном по открытию Ормузского пролива уже сегодня или завтра.
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