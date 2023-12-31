Обнародован четкий график зачислений пенсий на 2024 год

Для удобного планирования бюджета в январе 2024 года, обратите внимание на график доставки пенсий, передает tg — канал socialfondrf (18+): Для получателей пенсии, которым выплата производится на банковские карты: Пенсии, выплачиваемые с 1 по 8 число месяца, будут осуществлены досрочно 28-29 декабря 2023 года.