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Закон, порядок, государство

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Обнародован четкий график зачислений пенсий на 2024 год

Обнародован четкий график зачислений пенсий на 2024 год

Для удобного планирования бюджета в январе 2024 года, обратите внимание на график доставки пенсий, передает tg — канал socialfondrf (18+):  Для получателей пенсии, которым выплата производится на банковские карты: Пенсии, выплачиваемые с 1 по 8 число месяца, будут осуществлены досрочно 28-29 декабря 2023 года.

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