В Бобруйске к административной ответственности привлечены 38-летний водитель такси и 71-летний водитель Volkswagen.

Как сообщили в УВД облисполкома, на днях в городе за невыполнение требований сигналов светофоров и правил маневрирования к административной ответственности привлечены 38-летний водитель такси и 71-летний водитель Volkswagen.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии