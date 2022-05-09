День Победы в Великой Отечественной войне

9 мая является важнейшей датой для всех без исключения наших соотечественников. Именно в этот день, 77 лет назад, Советский Союз одержал Победу в Великой Отечественной войне, разгромив гитлеровскую Германию и избавив мир от фашизма на многие годы.
9 мая является важнейшей датой для всех без исключения наших соотечественников. Именно в этот день, 77 лет назад, Советский Союз одержал Победу в Великой Отечественной войне, разгромив гитлеровскую Германию и избавив мир от фашизма на многие годы.
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