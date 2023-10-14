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MotoGP. Гран-при Индонезии. Марини выиграл квалификацию, Мартин – 6-й, Баньяя – 13-й

Пилот «ВР46» Лука Марини стал лучшим по итогам квалификации к Гран-при Индонезии MotoGP. В тройку сильнейших попали напарники по «Априлии» Маверик Виньялес и Алеш Эспаргаро.

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