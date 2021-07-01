Любопытно, однако

72 414 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Walery
    Хамство ваш конек. Твои комментарии ни о чем. Кому нужны эти пустые трёпы, которые превращают обсуждение Темы Статьи...Путин, оставайся ...
  • Александр Кравченко
    И никакими,даже самыми честными выборами,эту "власть" не победить. Никакой "трансферт" не поможет. Более того,любая "...А Вы заметили, ко...
  • Сергей Монахов
    мы их сами выбираем а отобрать и поделить мы уже проходили думаете вместо Миллера посадить коммуниста будет по другому?А Вы заметили, ко...

Рар намекнул на роль спецслужб РФ в «потере» скандальных документов по эсминцу Defender

Рар намекнул на роль спецслужб РФ в «потере» скандальных документов по эсминцу Defender

В Великобритании не случайно произошел инцидент с потерей секретных документов, связанных с провокационным проходом британского эсминца Defender в прибрежной зоне Крымского полуострова и нарушением государственных границ Российской Федерации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх