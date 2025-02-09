Панама вышла из китайской программы «Один пояс — один путь»

Правительство Панамы не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс — один путь», заявил президент страны Хосе Рауль Мулино после переговоров с главой госдепартамента США Марко Рубиою «Я принял важное решение и сообщаю вам о нем.