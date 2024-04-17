Импорт Японии из России в марте снизился на 14%

Общий объем импорта Японии из России в марте снизился на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а экспорт в Россию просел на 35,5%, свидетельствуют обнародованные в среду данные японского министерства финансов.
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