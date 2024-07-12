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Байден по ошибке передал слово «президенту Украины Путину»

Президент США Джо Байден в ходе выступления на прошедшем 9-10 июля саммите НАТО оговорился и предоставил слово не президенту Украины Владимиру Зеленскому, а российскому лидеру Владимиру Путину, которого назвал главой Украины.

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