❗️⚡️Истребители Су-30МКИ, Mirage-2000ED и Rafale ВВС Индии подняты в воздух, ДРЛО и целеуказание обеспечивают самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50ЭИ и EMB-145 NETRA.
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❗️⚡️Истребители Су-30МКИ, Mirage-2000ED и Rafale ВВС Индии подняты в воздух, ДРЛО и целеуказание обеспечивают самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50ЭИ и EMB-145 NETRA.