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Красный Север

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В Губкинском возобновятся рейсы автобусов по восьми маршрутам

В Губкинском возобновятся рейсы автобусов по восьми маршрутам

С 1 сентября в Губкинском вновь будут перевозить пассажиров сразу несколько автобусных рейсов, которые закрывали на летний период.

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