Небензя указал на игнорирование Израилем любых мирных инициатив по Газе

Global look press/ZUMAPRESS.com/Dennis Van Tine Израиль продолжает игнорировать любые мирные подходы к урегулированию ситуации в секторе Газа, включая "пресловутый план Байдена", заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе своего выступления на заседании Совета безопасности (СБ) организации 22 июля.
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