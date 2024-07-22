Небензя указал на игнорирование Израилем любых мирных инициатив по Газе

Global look press/ZUMAPRESS.com/Dennis Van Tine Израиль продолжает игнорировать любые мирные подходы к урегулированию ситуации в секторе Газа, включая "пресловутый план Байдена", заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе своего выступления на заседании Совета безопасности (СБ) организации 22 июля.