Тамара Глоба посоветовала, как вести себя в самый неблагоприятный день месяца 4 ноября 2023 года Елена ГалицкаяВ субботу, 4 ноября 2023 года, ожидается особый астрологический период, который, по словам известной астролог Тамары Глобы, пронизан черной, негативной энергетикой.
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