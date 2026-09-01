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Царьград

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Влияет ли кремация на спасение души и что говорит об этом Церковь

Влияет ли кремация на спасение души и что говорит об этом Церковь

Священник разъяснил официальную позицию церкви по поводу сожжения тел и рассказал, что на самом деле влияет на спасение души.

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