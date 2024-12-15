Пушков: в США паника вокруг появившихся НЛО или неопознанных «дронов»

В Соединенных Штатах паника вокруг появившихся НЛО или неопознанных «дронов». Об этом написал в своем Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков, прокомментировавший одну из передач американского телевидения.
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