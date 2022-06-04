Военное обозрение

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От аэрозолей спасает только герметизация: работа ТОС-1М «Солнцепёк» по позициям ВСУ на Донбассе

От аэрозолей спасает только герметизация: работа ТОС-1М «Солнцепёк» по позициям ВСУ на Донбассе

Киевский режим создавал укреплённые районы на Донбассе в течение восьми лет, надеясь, что фортификации станут непреодолимым барьером для российских войск.

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