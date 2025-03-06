Россиянам назвали защищающее от деменции количество чашек чая

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, офтальмолог Михаил Коновалов и иммунолог Андрей Продеус назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале количество чашек чая в день, которое может защитить от деменции.
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