Военные врачи в России создали новый способ полного восстановления рук и ног после минно-взрывных и огнестрельных ранений.
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