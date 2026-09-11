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62ИНФО | Новости Рязани

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На ремонт крыши филфака РГУ выделили 13,7 млн рублей

На ремонт крыши филфака РГУ выделили 13,7 млн рублей

Согласно документации, подрядчик должен провести ремонт старого покрытия на здании факультета русской филологии и национальной культуры, демонтировать снегозадержатели и водосточные трубы, а также обработать деревянные участки крыши огнебиозащитным покрытием.

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