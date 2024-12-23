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Группа по ликвидации выброса мазута на Кубани увеличена до более 10 тыс. человек

Группа по ликвидации выброса мазута на Кубани увеличена до более 10 тыс. человек

ИЗВЕСТИЯ/Иван Ковалёв Группа по ликвидации последствий выброса мазута на Кубани увеличена до более чем 10 тысяч человек, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на заседании оперативного штаба.

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