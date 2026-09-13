Женщина погибла на пожаре в нижнекамской пятиэтажке

Пожар в нижнекамской пятиэтажке Фото: © канал ГУ МЧС России по РТ в МАКС 59-летняя жительница Нижнекамска погибла в результате пожара, произошедшего в пятиэтажном доме на Школьном бульваре.
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