Вулкан Хунга-Тонга уничтожал 900 тонн метана в сутки после извержения

Учёные Копенгагенского университета обнаружили неожиданный эффект от одного из самых мощных вулканических извержений в современной истории: облако пепла и аэрозолей вулкана Хунга-Тонга–Хунга Хаапай в 2022 году не только выбрасывало вещества в атмосферу, но и разрушало метан — один из самых мощных парниковых газов — в невиданных прежде масштабах.