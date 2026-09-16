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Вулкан Хунга-Тонга уничтожал 900 тонн метана в сутки после извержения

Вулкан Хунга-Тонга уничтожал 900 тонн метана в сутки после извержения

Учёные Копенгагенского университета обнаружили неожиданный эффект от одного из самых мощных вулканических извержений в современной истории: облако пепла и аэрозолей вулкана Хунга-Тонга–Хунга Хаапай в 2022 году не только выбрасывало вещества в атмосферу, но и разрушало метан — один из самых мощных парниковых газов — в невиданных прежде масштабах.

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