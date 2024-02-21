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test mazurok

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🐟 Алуштинский аквариум объявил вознаграждение в 5 тысяч рублей за поимку

🐟 Алуштинский аквариум объявил вознаграждение в 5 тысяч рублей за поимку

🐟 Алуштинский аквариум объявил вознаграждение в 5 тысяч рублей за поимку морского хищника Директор Алуштинского аквариума в Крыму Виктор Жиленко объявил о вознаграждении за отлов опасного средиземноморского хищника групера, который появился в Чёрном море, сообщили в соцсети учреждения.

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