🐟 Алуштинский аквариум объявил вознаграждение в 5 тысяч рублей за поимку морского хищника Директор Алуштинского аквариума в Крыму Виктор Жиленко объявил о вознаграждении за отлов опасного средиземноморского хищника групера, который появился в Чёрном море, сообщили в соцсети учреждения.