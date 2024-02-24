Следом за Евросоюзом санкции против губернатора ХМАО Комаровой ввели власти Австралии

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова попала в очередной список санкций. На этот раз ограничительные меры в отношении главы нефтяного региона России приняло правительство Австралии.
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