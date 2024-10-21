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Квартира, дом, дача

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  • Леонид Ла Рошель
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11 лайфхаков, которые помогут значительно сократить оплату ЖКУ

11 лайфхаков, которые помогут значительно сократить оплату ЖКУ

Пришла зима, а это значит, что счета за коммунальные услуги резко возрастают (в отличие от зарплат).

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Что за идиот-теоретик напИсал это? Выбросьте люстру, сделайте подвесные потолки с точечным освещением, афтырь в курсе, сколько это стоит и сколько лет он будет отбивать эту экономию. То же касается бытовой техники, чтобы сэкономить 80-100 киловатт а год, поменяйте холодильник, да говно вопрос, цена от полтинника. Уберите афтырей-дебилов от компьютеров.
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