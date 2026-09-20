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Дана Уайт – про победу Царукяна: «Нельзя придумать лучший камбэк после того, как ты облажался»

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал победу Армана Царукяна над Маурисио Руффи на UFC 331. «Когда ты облажался, а потом возвращаешься, то нельзя придумать лучший камбэк.

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