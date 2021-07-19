Законодатель

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Пентагон нервно отреагировал на испытания российского «Циркона»

В американском Пентагоне нервно отреагировал на испытания «Циркона» и назвали новейшие российские разработки «потенциально дестабилизирующим Сообщение Пентагон нервно отреагировал на испытания российского «Циркона» появились сначала на Листай.

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