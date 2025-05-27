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В России задумали разрешить запрет ушедшему из страны бизнесу выкупать активы обратно

В России задумали разрешить запрет ушедшему из страны бизнесу выкупать активы обратно

Задуманные поправки о запрете обратного выкупа акций для некоторых иностранных компаний собираются принять в России в самые оперативные сроки — депутаты рассмотрят соответствующий законопроект во втором и третьем чтениях уже в июне.

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