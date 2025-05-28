Президент России Владимир Путин якобы близок к тому, чтобы сжечь золотой моств отноше.Президент России Владимир Путин якобы близок к тому, чтобы сжечь «золотой мост» в отношениях РФ и США, возведенный президентом Дональдом Трампом, пишет газета Politico со ссылкой на источники.