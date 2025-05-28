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Politico: Путин почти «сжег золотой мост» Трампа

Politico: Путин почти «сжег золотой мост» Трампа

Президент России Владимир Путин якобы близок к тому, чтобы сжечь золотой моств отноше.Президент России Владимир Путин якобы близок к тому, чтобы сжечь «золотой мост» в отношениях РФ и США, возведенный президентом Дональдом Трампом, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

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