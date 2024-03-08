Нуждающегося в медпомощи подростка 10 дней ищут в Нижнем Тагиле

Добровольческий поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области Подростка, который нуждается в медицинской помощи, в течение 10 дней ищут в Нижнем Тагиле, сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт" Свердловской области.
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