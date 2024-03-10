Медведев очертил границы России, которые шире географических

Важно осознать, где и как очерчены границы России в наше время и какими они могут быть в будущем. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) страны Дмитрий Медведев, выступая на марафоне «Знание.
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