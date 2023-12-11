Мнение: «Из-за потери российского рынка, многие молдавские производители оказались на чужбине»

Молдаванин, который находится в России, разместил в социальных сетях видеоролик, в котором показывает полки винного магазина в городе Петропавловск-Камчатский, заставленные бутылками с напитками из многих стран, но среди них нет молдавских вин.
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