Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

100 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Поттера, того который Гарри заменить на Фрика? Нетфликс постарался, не иначе.«Челси» рассматри...
  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...

У Месси нет результативных действий за 3 матча в плей-офф ЛЧ за «ПСЖ» – против «Реала» и «Баварии»

У Месси нет результативных действий за 3 матча в плей-офф ЛЧ за «ПСЖ» – против «Реала» и «Баварии»

У Лионеля Месси нет ни голов, ни ассистов в составе «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов. Аргентинец провел за парижан три игры в 1/8 финала турнира.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх