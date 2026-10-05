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Middle East Eye: Турция поставила Украине системы ПВО ближнего радиуса действия

Власти Турции передали киевскому режиму системы ПВО Korkut ближнего радиуса действия. Об этом 5 октября сообщило издание Middle East Eye со ссылкой на информированные источники.

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