Middle East Eye: Турция поставила Украине системы ПВО ближнего радиуса действия

Власти Турции передали киевскому режиму системы ПВО Korkut ближнего радиуса действия. Об этом 5 октября сообщило издание Middle East Eye со ссылкой на информированные источники.
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