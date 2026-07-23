Павел Прилучный сделал операцию по изменению формы ушей

Как это скажется на его актерском мастерстве, неизвестно. Первая операция якобы была неудачной. Пластический хирург Гузали Исамутдинова раскрыла тайну, рассказав, что актер Павел Прилучный перенёс отопластику — операцию по изменению формы ушных раковин.