Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 111 подписчиков

Павел Прилучный сделал операцию по изменению формы ушей

Павел Прилучный сделал операцию по изменению формы ушей

Как это скажется на его актерском мастерстве, неизвестно. Первая операция якобы была неудачной. Пластический хирург Гузали Исамутдинова раскрыла тайну, рассказав, что актер Павел Прилучный перенёс отопластику — операцию по изменению формы ушных раковин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии