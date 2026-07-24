📚Краевед С. П. Синельников посетил Березовскую библиотеку Он подарил библиотеке фотоальбом под названием "Посвящается.
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📚Краевед С. П. Синельников посетил Березовскую библиотеку Он подарил библиотеке фотоальбом под названием "Посвящается.
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