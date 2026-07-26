Ветеринарные учреждения Ивановской области обновили технику и оборудование

За три года ветеринарные учреждения региона получили новую технику и оборудование на средства областного бюджета: автомобили, дезинфекционные установки, посты ветеринарного контроля и комплекты для дезинфекции.
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