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Ивановские новости

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Ветеринарные учреждения Ивановской области обновили технику и оборудование

Ветеринарные учреждения Ивановской области обновили технику и оборудование

За три года ветеринарные учреждения региона получили новую технику и оборудование на средства областного бюджета: автомобили, дезинфекционные установки, посты ветеринарного контроля и комплекты для дезинфекции.

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