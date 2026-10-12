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Гости выставки «Золотая осень» попробовали более 700 кг продукции Подмосковья

Гости выставки «Золотая осень» попробовали более 700 кг продукции Подмосковья

Ягоды, мясные деликатесы, выпечку и необычные сладости попробовали посетители стенда Подмосковья на выставке «Золотая осень».

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