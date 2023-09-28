Седокова снялась обнаженной в душе

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фанатам откровенное видео из душа. Вначале на размещенных кадрах 40-летняя певица предстала спиной к камере, позируя обнаженной и с пеной на волосах.
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