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Царьград

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Омская полиция вернула хозяину потерянную две недели назад собаку

Омская полиция вернула хозяину потерянную две недели назад собаку

Омская полиция нашла и вернула хозяину потерянную две недели назад собаку. Кавалеристы, патрулируя лесополосу у поселка Береговой, узнали собаку и сверили номер на чипе, подтвердив её принадлежность владельцам, которые с радостью забрали Лили домой.

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