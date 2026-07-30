Омская полиция вернула хозяину потерянную две недели назад собаку

Омская полиция нашла и вернула хозяину потерянную две недели назад собаку. Кавалеристы, патрулируя лесополосу у поселка Береговой, узнали собаку и сверили номер на чипе, подтвердив её принадлежность владельцам, которые с радостью забрали Лили домой.