Эксперты объяснили, почему в Петербурге растут цены на молоко

Дорожает и другая продукция. Торговые сети получили уведомление о повышении отпускных цен от крупнейшего в России производителя питьевого молока — «Вимм-Билль-Данн», который принадлежит американской компании PepsiCo.
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